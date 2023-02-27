Ayumu Ohata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayumu Ohata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayumu Ohata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayumu Ohata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayumu Ohata 27 Nisan 2001 tarihinde ---, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大畑 歩夢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayumu Ohata Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ODOROKI yapmaktadır. Ayumu Ohata, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ayumu Ohata'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayumu Ohata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayumu Ohata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayumu Ohata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayumu Ohata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Sagan Tosu

9 Ocak 2022 yılında Urawa Reds

Ayumu Ohata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayumu Ohata şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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