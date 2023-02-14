Ayumu Seko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayumu Seko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayumu Seko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayumu Seko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayumu Seko 7 Haziran 2000 tarihinde ----, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Japonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 瀬古 歩夢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayumu Seko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Ayumu Seko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ayumu Seko'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ayumu Seko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ayumu Seko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ayumu Seko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayumu Seko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Cerezo Osaka

18 Ocak 2022 yılında Grasshoppers

Ayumu Seko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayumu Seko şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Ayumu Seko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U23 takımında 21 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U15 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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