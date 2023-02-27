Ayumu Yokoyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayumu Yokoyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayumu Yokoyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayumu Yokoyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayumu Yokoyama 4 Mart 2003 tarihinde ---, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 横山 歩夢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayumu Yokoyama Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Ayumu Yokoyama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ayumu Yokoyama'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Ayumu Yokoyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayumu Yokoyama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayumu Yokoyama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayumu Yokoyama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Matsumoto Yama.

9 Ocak 2023 yılında Sagan Tosu

Ayumu Yokoyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayumu Yokoyama şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ayumu Yokoyama Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Tucano, Tokai University Takanawadai HS

Japonya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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