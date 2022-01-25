Ayurveda Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ayurveda Uygulayıcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ayurveda Uygulayıcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ayurveda Uygulayıcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ayurveda Uygulayıcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ayurveda Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayurveda Uygulayıcısı Maaşları

Ayurveda Uygulayıcısı maaşı ortalama olarak aylık 9250_TL'dir. En düşük Ayurveda Uygulayıcısı maaşı 7500_TL, En yüksek ise 11000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayurveda Uygulayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2230.02

Meslek Adı :

Ayurveda Uygulayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

AYURVEDİK NEDİR NASIL OLUNUR?

Ayurvedik bir uygulayıcı olmak için, bütünsel tıpta bir sağlık profesyoneli olarak, kişi akıl, beden ve ruhu tedavi etme konusunda uzman olmalıdır. Ayurveda, binlerce yıldır Hindistan'da geliştirilen bir sağlık tedavisidir. Ayurveda tıbbının amacı, hastanın enerjisini ve yapısını dünya unsurları ile dengeye getirmektir. Alternatif tıp, Batı dünyası için daha kabul edilebilir hale geldiğinden, ayurveda tıbbı öğrenmek isteyenler için daha fazla çalışma kursu mevcut olmuştur. Ayurveda uygulayıcıları bir hastanın sağlık geçmişini, stres seviyesini, enerjiyi ve kişisel yaşamını, ayrıca hayati belirtileri ve dilin durumu, gözler ve cilt gibi diğer fiziksel endikasyonları analiz eder. Bu bilgi hastadaki dengenin ne olduğunu belirler. Teşhise ulaşıldığında, tedavi, sindirim sistemi, egzersiz ve meditasyon disiplinlerini temizleyerek diyetteki değişiklikleri içerebilir. Tıp bilgisi, bir ayurveda pratisyeni olma arayışındaki kilit konulardan biridir. Bazı hemşireler ve doktorlar ayurveda tıbbında tıbbi çalışmaları sırasında veya sonrasında dersler almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uygulayıcılar için sertifikasyon gerekliliği olmamasına rağmen, Hindistan'daki eğitim programları oldukça kapsamlı ve yaygındır. Bir Hint ayurvedik hastanesinde veya okulunda okuyan bir öğrenci, Lisans Ayurveda Tıp ve Cerrahisi (BAMS) veya Ayurveda Tıp ve Cerrahisi Doktoru (DAMS) için çalışabilir. Tıp eğitimine ek olarak, bir öğrenci beslenme ve diyet okumalı ve gıdaların ve bitkisel ilaçların bireyin sağlığı ve iyiliği üzerindeki etkilerini sağlam bir şekilde kavramalıdır. Ayurvedik bir uygulayıcı olmak için, öğrencinin ayrıca anatomi, botanik, sağlıkta zihin ve beden arasındaki bağlantı, terapötik masaj, zihinsel sağlık sorunları, egzersiz, yoga ve meditasyona da aşina olması gerekir. Son olarak, öğrenci tedavi felsefesine aşina hale gelmelidir. Ateşin, suyun, toprağın, havanın ve mekanın geleneksel öğelerini, insan vücudu, ruh ve zihinle ilişkisini ve hastanın dosha veya zihin / vücut tipine denge getirme tekniklerini anlamalıdır. Ayurveda uzmanı olmak isteyen bir öğrenci, profesyonel, başarılı tıbbi uzmanlar üreten bir program aramalıdır. Çevrimiçi bilgiler ve mevcut uygulayıcılarla yapılan tartışmalar bir öğrencinin doğru programı bulmasına yardımcı olabilir. Bir ayurveda çalışması kursu, uygulamalı deneyim için atölye çalışmaları veya staj sağlamazsa, bir öğrenci pratisyen olarak çalışmaya başlamadan önce yeteneklerini uygulamak için başka fırsatlar aramalıdır.

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