Ayuto Date kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayuto Date Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayuto Date adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ayuto Date Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ayuto Date 29 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 伊達 歩由登 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ayuto Date Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ayuto Date'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ayuto Date Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ayuto Date Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ayuto Date şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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