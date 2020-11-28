Ayva Dolması Tarifi nedir? Masterchef Ayva Dolması nasıl yapılır? | Ayva Dolması Malzemeleri nelerdir?

Masterchef Ayva Dolması nasıl yapılır? Ekranların sevilen yemek yarışması Masterchef'in 28 Kasım Cumartesi günkü bölümünde Nevşehir yöresine ait Ayva Dolması yaptı. Peki Masterchef Ayva Dolması nasıl yapılır? | Ayva Dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir?

AYVA DOLMASI MALZEMELERİ

6 adet ayva,

1 su bardağı pirinç,

1 büyük soğan,

1 yemek kaşığı domates salçası,

5-6 yemek kaşığı zeytinyağ,

1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber,

1 tatlı kaşığı kuru nane,

1/2 çay kaşığı tarçın,

Tuz,

1 su bardağı su.

Sosu için;

2 yemek kaşığı zeytinyağ,

1 tepeleme tatlı kaşığı domates salçası,

3 su bardağı su,

Tuz.

AYVA DOLMASI YAPILIŞI

Ayva dolması için öncelikle ayvaları soyun ve ikiye bölün. Çekirdekli kısımları çıkarın ve içini hafif oyun. Kararmamaları için limon suyu ile ovun.

Bir tencerede soğanları küçük küpler halinde doğrayarak zeytinyağında kavurun. Ardından etleri de ilave ederek karıştırın. Suyunu salıp tekrar çekinceye kadar kavurun. Sivri biberleri, kuşüzümü, kimyon, köri ve tuzu da ekleyin. 10 dakika daha pişirip ateşten alın.

Ayvaların çekirdek yataklarına, hazırlanan etli karışımdan ikişer kaşık doldurun ve bir tencereye yerleştirin.

Un, tozşeker, zeytinyağı ve tuz küçük bir kasede karıştırıp sos halini alıncaya kadar azar azar su ekleyerek çırpın.

Ayvaların üzerine gezdirip karabiber serpin ve tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte kaynamaya bırakın. Ara sıra yemeğin suyundan kaşık kaşık ayvaların üzerine gezdirin ve yarım saat kadar kısık ateşte pişirin. Ayva dolması hazır. Sıcak olarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...