Ayvacık’da mülteci teknesi battı: 1’i bebek 3’ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 15 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne battı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 15 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne battı. Batan teknede 1'i bebek 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre gece saat 03.50 sularında Canakkale'nin Ayvacık ilcesi açıklarında 15 kişilik düzensiz göçmen teknesinin battığı tespit edildi. Olay yerine 5 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışması neticesinde 11 göçmenin sağ olarak kurtarıldığı, 1'i bebek 3'ü kadın 4 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi. Göçmenlerin verdiği ifade doğrultusunda teknede toplam 15 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verilmiştir.
Kaynak: İHA
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