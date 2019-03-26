Ayvacık’da mülteci teknesi battı: 1’i bebek 3’ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 15 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne battı. Batan teknede 1'i bebek 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre gece saat 03.50 sularında Canakkale'nin Ayvacık ilcesi açıklarında 15 kişilik düzensiz göçmen teknesinin battığı tespit edildi. Olay yerine 5 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışması neticesinde 11 göçmenin sağ olarak kurtarıldığı, 1'i bebek 3'ü kadın 4 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi. Göçmenlerin verdiği ifade doğrultusunda teknede toplam 15 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verilmiştir.

Kaynak: İHA