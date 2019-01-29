Ayvacık’ta 110 adet TOKİ Konutu için kura çekimi yapıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 110 konut için kura çekimi yapıldı.

TOKİ'nin Ayvacık ilçesine bağlı Hamdibey Mahallesi'nde inşaatı süren "Ayvacık 157 Konut Projesi'ndeki 110 konut için Ayvacık Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki konferans salonunda kura çekim töreni düzenlendi. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kura çekim törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bir konuşma gerçekleştirdi. Turan konuşmasında, "Ayvacık bizim için tarihiyle, coğrafyasıyla ve turizmiyle önemli bir ilçemiz. Bugün burada TOKİ tarafından yapılan 157 konutun, 110'unun hak sahibini belirleyeceğiz. Bakınız TOKİ deyince çevreyle uyumlu ve bölgedeki coğrafi standartlara uyan ve farklı bir mimari yapı ortaya koyan oluşum ortaya çıkmaya başladı. Örneğin TOKİ tarafından Ayvacık'ın Yukarıköy köyü ve civarında yapılan deprem konutlarının hepsinin tek katlı olarak ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylümüze uygun halde yapıldığına şahit olduk. Bu konutlar da köylümüzü ve vatandaşımızı memnun etti. TOKİ'miz artık daha yatay mimariye önem vererek adımlar attığını hepimize gösterdi" dedi.

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin yapımı devam eden TOKİ konutları hakkında bilgi vererek, "Yüzde 90 oranında tamamlanan 2+1 şeklindeki dairelerimizin kura çekimini yapacağız. Toplam 157 daire için 110 başvuru oldu. Geri kalan daireler için ileriki süreçte tekrar satış yapılacak. Bugün burada hak sahipleri evlerinin hangi apartmanlarda kaçıncı dairede ve nerde oturacağını belirleyecek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından noter huzurunda yapılan kura çekimine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan çekilişe katılarak il ev sahibini belirledi.

Ardından noter görevlileri tarafından yapılan kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: İHA