Ayvacık'ta 21 kaçak yakalandı, organizatör gözaltına alındı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında bulunan Afganistan uyruklu 21 kaçak ile 1 organizatör jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler önceki gün saat 23.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Mıhlı Mahallesi'nde yol kontrollerinde bir aracı durdurmak istedi. Jandarma'nın "dur" ihtarına uymayan araçtakiler kaçmaya başladı. Kısa süren takip sonucu durdurulan araç içinden 11'i çocuk, 5'i kadın, 5'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 21 kaçak çıktı. Araçta bulunan insan kaçakçısı da gözaltına alındı. Araç yediemin otoparkına çekilirken, araç içinde bulunan bir av tüfeğine el konuldu.

Gözaltına alınan insan kaçakçılığı şüphelisi ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürülürken, işlemleri tamamlanan kaçaklar, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.ü

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DHA