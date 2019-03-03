Ayvacık’ta 3’üncü deve güreşi festivali yapıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'nin 3'üncüsü düzenlendi. Ayvacık Güreş Arenası'nda gerçekleşen etkinlikte Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 200'e yakın deve güreşti. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği deve güreşlerinde renkli görüntüler yaşandı.

Ayvacık Güreş Arenası'nda Ayvacık Belediyesi tarafından düzenlenen deve güreşlerine Çanakkale'nin yanı sıra, Balıkesir, Muğla, Aydın, Denizli, Antalya ve İzmir'den bölgenin ünlü develeri katılım sağladı. Yaklaşık 200 deve kıyasıya güreşirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin, yaptığı açılış konuşmasında, "Deve güreşleri geleneksel kültürün bölgemizde bir parçasıdır. Kültürümüzü yaşatmak adına bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Ayvacık'ta yıllar önce 2 bine yakın deve bulunuyordu. Şimdi ise git gide azalıyor. Biz bu tür kültürel etkinliklerde hem devecilik kültürümüzü yaşatmak adına faaliyet gösteriyor hem de bir kültür turizmi aracısı olan bu güreşler sayesinde ilçe ekonomimize katkı sağlıyoruz" dedi.

Güreşleri Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ile yaklaşık 10 bin vatandaş izledi.

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DHA