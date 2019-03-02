Ayvacık’ta teprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nden edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi merkezinde saat 12:5 sıralarında yerin 6.98 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İHA