Ayvacık’taki depremde hasar gören binaların yıkımına başlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün saat 21.23'te meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremde hasar gören binaların yıkımına ekipler tarafından başlandı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi Tartışık köyüne 3,5 kilometre uzaklıkta olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana geldi. Deprem aktivitesi takip ediliyor. İlçe kaymakamlıkları, AFAD, emniyet, jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay'ı, UMKE ve muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşıldı. Ayvacık'ta 15, merkezde ve diğer ilçelerde 6 vatandaşın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Depremin ardından Ayvacık ve köylerinden elde edilen saha tarama bilgilerine göre, Adatepe köyünde 2 konutun, Ahmetçe köyünde 1 cami, 1 okul, 8 boş bina ve 12 konutun, Akçin köyünde 1 ahır ve 3 konutun, Baharlar köyünde 2 konutun, Çaltı köyünde 3 konutun, Dibekli köyünde 1 boş bina ve 8 konutun, Güzelköy köyünde 7 konutun, Kayalar köyünde 7 boş bina ve 6 konutun, Kısacık köyünde 6 konutun, Sazlı köyünde 4 ahır, 1 cami, 9 boş bina ve 5 konutun, Misvak köyünde 1 konutun ve Süleymanköy köyünde 2 konutun, duvarlarında çatlaklıklar, eski ve boş binalarda duvar yıkılmaları ve hasarlar olduğu öğrenildi.

Hasar gören binaların yıkımına başlanıldı

Ayvacık Kaymakamlığınca tertip edilen ekipler mahallinde çalışmalarına devam ediyor. Günün ağarmasıyla birlikte depremin verdiği hasarın bilançosu da gözler önüne serildi. Bölgede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan 8 ekiple ön hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Ekipler tarafından hasar gören binaların yıkımına başlanıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Psikososyal Destek Ekipleri olay bölgesinde olacak. İl Özel İdaresi ekipleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri de mahallinde çalışma yapacak. Yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip ediliyor.

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, "Mutlu olan kısım can kaybı ve yaralı olmaması. Sadece maddi hasar var. İki yıl öncede böyle bir deprem geçirmiştik. Milletimiz, hemen kendini dışarı attı. Geceden risk taşıyan evleri acil olanları yıktık. Şimdi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler burada. Onlarda hasar tespiti yapıyor. Onları da yıkmaya başladık. Şuana kadar 100'e yakın hasarlı ev tespit edildi. Ayvacık'ta gece boyunca imkanlar sunulmuştur. Okullarda bugün tatil edildi. 100 sayısı detaylı araştırmadan sonra artabilir" dedi.

Kaynak: İHA