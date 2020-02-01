Ayvaini Mağarası turizme kazandırılacak

"Başkan Burada Projesi" kapsamında Ayvaköy Mahallesini ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölgede bulunan Ayvaini Mağarası'nı turizme kazandırmak için proje hazırladıklarını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Başkan Burada Projesi" kapsamında bu kez Ayvaköy Mahallesini ziyaret etti. Muhtar Hüseyin Odman ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, talepleri yerinde dinledi. Nilüfer Belediyesi'ne bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Muhtar Hüseyin Odman, imam evi, meydan düzenlemesi ve mesire alanının iyileştirilmesi için de destek istedi.

Başkan Turgay Erdem de, Muhtar Odman'dan Ayvaini Mağarası hakkında bilgi aldı. Bölgede yapılacak çok iş olduğunu ifade ederek sorunları çözmek için çalıştıklarını söyleyen Erdem, "Ayvaini Mağarası uzunluk ve özellikleri açısından Türkiye'nin sayılı mağaraları arasında. Ancak mağara girişi ulaşıma çok da elverişli değil. Geçmişte Nilüfer Belediyesi olarak proje hazırladık ve ilgili kurumlarla görüştük. Ancak birliktelik sağlanamadığı için adım atılmadı. Şimdi yeniden proje hazırlayarak harekete geçmek istiyoruz. İlgili kurumlarla görüşerek mağaraya ulaşımı güvenli hale getirmeyi hedefliyoruz. Mağaraya kontrollü giriş çıkışlar yapılarak güvenli ziyaret ortamı oluşturulabilir. Burayı turizme kazandırabilirsek bölge için önemli bir kazanım olacak" dedi.

Başkan Turgay Erdem, mahalleyi de gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA