Ayvalık açıklarında lastik botta 40 düzensiz göçmen yakalandı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Sarımsaklı Plajı açıklarında bir lastik botun Midilli Adası istikametine seyrettiğini...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Sarımsaklı Plajı açıklarında bir lastik botun Midilli Adası istikametine seyrettiğini belirledi.
Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurarak Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı.
Haklarında işlem başlatılan düzensiz göçmenlere gıda ve kıyafet yardımı yapıldı.
Kaynak: AA
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