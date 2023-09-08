Ayvalık Belediyesi işletmeleri turizm sezonunu dolu dolu geçirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün bünyesinde bulunan Ayvalık işletmeleri fiyat performansı, vermiş olduğu hizmet kalitesi ve güler yüzlü personelleriyle dopdolu bir yaz sezonu geçirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ayvalık Belediyesi işletmeleri turizm sezonunu dolu dolu geçirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün bünyesinde bulunan Ayvalık işletmeleri fiyat performansı, vermiş olduğu hizmet kalitesi ve güler yüzlü personelleriyle dopdolu bir yaz sezonu geçirdi.

Ayvalık Belediyesi'ne ait olan Boğaziçi Oteli, Taş Köşk, Paşalimanı Kafe Restoran, Sarı Zeybek Spor Tesisleri, Çamlık Kır Bahçesi, Akaryakıt İstasyonu, Liman İşletmesi, Mesire alanı, Kapri ve Kumadası plajlarının dışında Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından hizmete açılan; Cennet Tepesi, Cunda Arka Deniz Plajı, Park Kafe ve Yat Çekek tekne bakım onarım gibi işletmelerinle Ayvalık'ta bu sezon süresince yerli ve yabancı konuklarına sorunsuz hizmet sundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye'ye ait yeni işletmelerin açılmasıyla Ayvalıklı gençlere istihdam alanlarının oluşturulduğuna işaret etti.

Başkan Ergin, Ayvalık'ın artan yoğunluğuna rağmen aksamayan işletmelerin; kalitesiyle ve güleryüzlü personelin persformanlarıyla sezonu eksiksiz tamamlandığını belirtti.

İşletmelerin artan ziyaretçi sayısına dikkat çeken Ergin, "Özellikle Cennet Tepesi turlarda bir durak haline gelmeye başladı. Yoğun ilgi gören Cennet Tepesi'nde bu sezon 20 bin kişiyi ağırladık. Ayrıca işletmelerimizde öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla onlara istihdam kapısı açtık. Bayramda tüm işletmelerimizde yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladık" dedi.

Başkan Ergin, Ayvalık işletmelerinin pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalara rağmen dört yıl boyunca işletmeleri zarar eden konumdan kar eden konuma getirdiklerini ifade ederek, "Amacımız gelirlerimiz arttırmaktı ve bunu başardık. Elde ettiğimiz gelirlerle işletmelerimizin bakımlarını da yaptırdık. Kültür merkezlerimizi de bu bütçeyle yeniledik. Ayvalık Belediyesi, düşük fiyatlı işletmeleriyle- her keseye uygun hizmet anlayışını sürdürecektir" diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi işletmeleri turizm sezonunu dolu dolu geçirdi

Ayvalık Belediyesi işletmeleri turizm sezonunu dolu dolu geçirdi

Ayvalık Belediyesi işletmeleri turizm sezonunu dolu dolu geçirdi

Ayvalık Belediyesi işletmeleri turizm sezonunu dolu dolu geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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