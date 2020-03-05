Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda termal kamerayla Kovid-19 kontrolü

Yunanistan'ın Midilli adasından Balıkesir'in Ayvalık ilçesine feribotla gelen turistlerin geçişleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hudut kapısına yerleştirilen termal kamera kontrolüyle yapılıyor.

Deniz Hudut Kapısı'nda alınan tedirleri yerinde inceleyen Kaymakam Gökhan Görgülüarslan ile Belediye Başkanı Mesut Ergin, alınan tedbirlerden memnun kaldı. Virüse karşı uygulanan tedbirler çerçevesine Ayvalık'taki deniz hudut kapısına termal kamera kuruldu. Midilli'den Ayvalık'a gelenlerin geçişlerine, gerekli kontrollerin ve vücut ısısı ölçümünün ardından izin veriliyor. Uygulama, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi personelinin gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlilerin tüm tedbirleri aldığını söyledi. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Görgülüarslan, "Talimatlar çerçevesinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ateşi yüksek bir hasta tespiti olmadı. Bu tedbirleri ikinci bir talimata kadar sürdüreceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, Sağlık Bakanlığı'nın Ayvalık Hudut Kapısı'nda aldıkları tedbirlerin yerinde olduğunu kaydederek yetkililere teşekkür etti. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nın Midilli'ye en yakın noktalardan biri olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, "Bu anlamda hassas davranılması bizleri son derece memnun etti. Bizim Ayvalık Belediyesi olarak kaymakamlığımızla yaptığımız görüşmelerde de bu ihtiyaçlar tespit edilmişti ve çok kısa zamanda bu tedbirler alındı. Zira kamuoyunda da böyle bir beklenti vardı" diye konuştu.

Kaynak: İHA