Ayvalık HEM’de bilgiler yarıştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kendi kursiyerleri arasında bilgi yarışması düzenledi.

Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi'nde bilgi yarışması heyecanı yaşandı. Kurumdaşlık ve aidiyet duygusunu güçlendirmek, yurt ve dünya gündemiyle ilgili farkındalığı artırmak gibi amaçlarla düzenlenen "Genel Kültür ve Aktüalite" konulu bilgi yarışması, 16 kursun katılımıyla gerçekleşti.

Ayvalık HEM Konferans Salonu'nda, kalabalık ve coşkulu bir izleyici topluluğu önünde, 19 Mart'ta yapılan ve oldukça çekişmeli geçen eleme etaplarında başarı elde eden dört yarışmacı grup finalist oldu.

22 Mart'ta, aynı salonda gerçekleştirilen ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın da misafir olarak izlediği final yarışmasında Pastacılık, Giyim, Halk Oyunları ve Zeytin Yetiştiriciliği kursları birinciliği kazanmak için birbiriyle yarıştı. Yarışmacılara yöneltilen 18 soru neticesinde Halk Oyunları Kursu şampiyonluğa ulaştı.

Bilgi Yarışması'na katılan tüm yarışmacılara etkinliğe katılım belgesi verilirken, final yarışmacılarına birer madalya armağan edildi. Yarışmayı birinci tamamlayan Halk Oyunları Ekibi ise ayrıca ödüllendirildi. Yarışmacılara ödülleri, İlçe MEM Güner Bahadır ve Ayavalık HEM Müdürü Mustafa Kurtuluş tarafından verildi.

Program, yarışma birincisi olan Halk Oyunları ekibinin öğretmenleri Huriye KARA yönetiminde sergiledikleri sürpriz ve güzel gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: İHA