Ayvalıklı öğrencilere kodlara ve maker eğitimi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde öğrencilere kodlama ve maker eğitimi veriliyor.

Küçükköy Mahallesi'nde bulunan eski ilkokul binası yeniden dizayn edilerek Teknoloji Atölyesi haline dönüştürüldü. Bir öğretim üyesi koordinatörlüğünde ve Robotik Kulübü üyeleri ile birlikte uygulamalı "maker eğitimi" veriliyor. Bu projeyle, hem öğrencilerin gelişimine hem de topluma katkı sağlanması bekleniyor. Çalışmalara Temel Geliştirme Direktörü Emre Erol, Doktora Sonrası Araştırmacısı Nihal Öztolan Erol, İş Geliştirme Direktörü Cenk Bayırlı, İş Geliştirme Sorumlusu Gülseren Caşın rehberlik ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İş Geliştirme Direktörü Cenk Bayırlı, atölyede öğrencilere yönelik kodlama ve benzeri teknoloji konularında eğitimler verdiklerini kaydederek, "Bunun sonucunda öğrencilerimiz zaman içerisinde kendilerini geliştirerek topluma çok faydalı birer birey olacaklardır. Biz bu eğitimleri ortaokul ve lise çağlarındaki öğrencilere de veriyoruz. Ama bizim buradaki amacımız; Ayvalık çevresindeki bölgede öğretim gören öğrencilere yönelik de verebilmektir. Biz bu çalışmalarla çocuklarımızın vizyonlarını geliştirmek istiyoruz. Dünya'daki benzer uygulamaları görüp, öğrenmelerini istiyoruz. Burada aldıkları eğitimlerin ardından yarın yabancı bir ülkeye gittiklerinde öğrendiklerini orada da uygulayabilmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.

Küçükköy'deki atölyede yeni çağa uyarlanmış zirai teknoloji bilgisi vermek ve bu bilgileri uygulamaya sokabilmek için bulunduğunu belirten Doktora Sonrası Araştırmacısı Nihal Öztolan Erol ise, "Aslen Ayvalıklıyım. Bu çalışmayı kendi memleketim olan Ayvalık'ta çocuklara anlatabilmek beni son derece mutlu ediyor. Burada tarımda kullanılan robotlar ve benzeri teknolojilerin kullanımını ve amaçlarını çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Atölyeden de sorumlu olan Necmi Komili İlkokulu Müdürü Mithat Ergün de, atölyede daha kaliteli ve verimli eğitimler yapabilmek için geçtiğimiz hafta bir kursa katıldıklarını belirterek, "Burada gerek 3 boyutlu yazıcı, gerek ahşap kesici gibi konularda eğitimler vereceğiz. Yıl boyunca da öğrencilerimize bulduğumuz her boşlukta bu tip aktiviteler yaparak bu atlyeyei daha eğlenceli bir şekilde kullanmak istiyoruz" dedi.

Sık sık atölyeyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler alan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise projeden memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: İHA