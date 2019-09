Ayvalıklı tekvandoculardan geleneksel aşure hayrı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Spor Kulübü Geleneksel aşure hayrı İlçe Spor Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirildi.

11 yıl önce kurulan ve gerek uluslararası gerekse ulusal arenada birçok başarılara imza atan sporcuları bünyesinde barındıran antrenörlüğünü Türkiye Taekwondo Federasyonu Gençler Milli Takım Antrenörü Volkan Sersan "ın üstlendiği taekwondo sporcuları ve velileri düzenlenen aşure etkinliği ile bir araya geldi.

Bu yıl 7.si düzenlenen ve geleneksel hale gelmiş olan Aşure Hayrında tencereyi en yaşlı veli ile birlikte karıştıran ve duasını beraber yapan Volkan Sersan, sporcularıyla birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

Taekwondo ve Dart branşlarında eğitim alan yaklaşık 70 sporcuları olduğunu belirterek her gün farklı saatlerde her yaş grubuna yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Örf ve adetlerimize uygun olan Taekwondo branşında sadece spor eğitimi vermediklerini her çocuğumuzu ülkemizin değerli bir bireyi olarak görüp yaşlarına uygun olarak zaman zaman antrenman saatlerinde değerler eğitimleri de verdiklerini söyledi.

Toplumsal davranış kuralları, temizlik, kanun ve kurallara uyma, düzenli ve disiplinli olmanın yolları, kötü alışkanlıklar ve korunma yolları ile aile bireylerine karşı davranışlar ve sorumluluklar gibi farklı konularda değerler eğitimlerinin devam ettiğini belirten Sersan, "Sporcularımızı birçok konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz hayatlarında ufakta olsa pencereler açabiliyorsak ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA