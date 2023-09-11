Ayvalık’ta 2024 eğitim ve öğretim yılı coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2023-2024 Eğitim Öğretim sezonun başlaması dolayısıyla ilçe milli eğitim müdürlüğünce bir tören düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ayvalık’ta 2024 eğitim ve öğretim yılı coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2023-2024 Eğitim Öğretim sezonun başlaması dolayısıyla ilçe milli eğitim müdürlüğünce bir tören düzenlendi.

Ayvalık'ın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle gerçekleşen etkinlikte; Atatürk anıtına çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı protokol ve katılımcılar tarafından bir ağızdan seslendirildi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın yanı sıra Ayvalık Belediye Başkanı Vekili Ethem Vardı, daire amirleri, şube müdürleri, okul idarecileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin hazır bulunduğu törende konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "Yeni bir eğitim yılı; yeni umutlar yeni başlangıçlar demektir. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda hep birlikte bu yılı daha başarılı ve verimli bir şekilde tamamlamak için tüm gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ayvalık'ta 53 okulda görev yapan 1061 öğretmen, 10 bin 686 öğrenci ve ailelerine teşekkür edeb Müdür Bahadır, "Sizler bu topluluğun en önemli parçasısınız ve her birinizin katkısı eğitim sistemimizin başarısını şekillendiriyor. Milli ve manevi değerlerimize bağlı çağdaş bir eğitim anlayışını benimsemeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizi sadece akademik bilgiyle değil aynı zamanda insanlık değerleriyle donatacağız. Onların karakter gelişimine, ahlaki değerlerine ve insan haklarına duyarlı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olacağız. Sonuç olarak yeni eğitim öğretim yılında Ayvalık ilçemizde büyük işler başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın konuşmasının ardından tören; öğrencilerin günün anlam ve önemine ait şiirler seslendirmesiyle, halk oyunları gösterimlerinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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