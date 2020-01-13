Ayvalık’ta 5 insan taciri tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 5 insan taciri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını artıran polis ekipleri, Ayvalık ilçesinde takibe aldıkları iki aracı durdurdu. Yapılan incelemelerde iki aracın daha bulunduğu bilgisi üzerine polis, toplam dört araçtaki 5 şahsı gözaltına aldı. Yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları düzensiz göçmenleri Gömeç ilçesinde ormanlık alana bıraktıklarını itiraf eden 5 insan taciri, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA