Ayvalık'ta 50 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Murateli Mahallesi Papaz Çeşmesi mevkisinde yabancı uyruklu bir grubu fark etti.

Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 Suriye, 7 Afganistan, 3 Filistin uyruklu 50 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunan ekipler, daha sonra yasal işlem başlattı.



Kaynak: AA