Ayvalık’ta 68 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 68 göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Madra Çayı bölgesi ile Ortunç mevkii sahilinde iki ayrı grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığı ihbarı alan Ayvalık İlçe Jandarma Asayiş timleri harekete geçerek, iki ayrı operasyonla toplam Afganistan uyruklu 68 düzensiz göçmeni ele geçirdi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler; sağlık kontrolünden geçirilip, insani yardımların yapılmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA