Ayvalık’ta Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; bir istihbarı bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin operasyonuyla, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Hakkıbey Yarımadası Tekev mevkiinde S.K. isimli organizatör ile 32 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. 11'i çocuk, 7'si kadın olmak üzere 32 göçmenin yapılan sorgulamasında bölgeye İzmir plakalı bir araçla geldikleri ve organizatörlerden diğeri olan Ş.C.Y. isimli şahsın da varlığını tespit eden jandarma ekipleri, Ş.C.Y'nin yakalanması için çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA