Ayvalık'ta akıl ve zeka oyunları turnuvası

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde akıl ve zeka oyunları turnuvası yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Cunda Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlik, Ayvalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Gömeç Kaymakamı Nurettin Yavuz, Ayvalık Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından verildi.

Kaynak: AA