Ayvalık'ta baca yangını
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre,...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Bahçelievler mevkisinde bir evde çıkan baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, dumandan etkilenen ev sahibi Sait Çatal, 112 Acil Servis ambulansıyla Ayvalık Devlet Hastanesine götürüldü.
Çatal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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