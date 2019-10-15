Ayvalık’ta Barış Pınarı Harekatı’na esnaf desteği

Türkiye'yi terörden korumak için Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçiğe bir destek de Ayvalıklı esnaf ve sanatkarlardan geldi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini açıklayan Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün olduğu gibi geçmişte de hep adaletin, huzurun ve barışın savunucusu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin iç güvenliğinin sınır ötesinden başladığını belirten Başkan Çakırca, bu nedenle harekât kararının çok isabetli, yerinde ve tarihi bir karar olduğunu vurguladı. Çakırca, "Hemen yanı başımızda ülkemizin güvenliğini tehdit eden, Suriye'de çocuk, kadın ve yaşlı demeden katliam yapan terör örgütlerine karşı devlet ve millet olarak susmamız mümkün değildir. Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak alınan harekât kararında devletimizin ve şanlı Türk ordumuzun her daim yanındayız" dedi.

"Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Türk milletinin yıllardır bu bölgeden gelen terör saldırıları karşısında bu harekatı başlatmaktan başka seçeneğinin kalmadığına inandığını kaydeden Çakırca, "Misak-ı Milli sınırlarımızda elbette bir terör koridoru oluşturulmasına ve bu oluşumun ülkemizin birlik ve beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturmasına izin verilemez. Bu oluşum sadece vatan toprağımızı değil bağımsızlığımızı ve ekonomimizi de büyük oranda tehdit etmekte olup bunun bir an önce ortadan kaldırılması ve bölgede yeniden istikrar ve huzurun oluşturulması için yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını, harekâta katılan Mehmetçiklerimizin en ufak bir zarar görmeden, başarıyla ülkemize dönmesini temenni ediyoruz. Bizler dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanında ve emrindeyiz. Ayvalıklı esnaf ve sanatkârlar olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya da hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA