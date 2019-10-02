Ayvalık’ta “Çözüm Odaklı İletişim Eğitimi”

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Milli Eğitim Bakanlığı ile Öğretmen Akademisi Vakfı arasında imzalanan bir protokol kapsamında yurt genelinde düzenlenen Çözüm Odaklı İletişim Eğitimi Cunda Uygulama Oteli'nde de gerçekleştirildi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 997 öğretmene yönelik; mentörlük, koçluk ile liderlik ve diğer yönetim becerileri ile ilgili faaliyetler tasarlamak, planlamak ve gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetleri çerçevesindeki eğitimlerin ilki olan "Çözüm Odaklı İletişim Eğitimi" 59 sınıf öğretmeninin katılımıyla yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır sonuçtan memnun

Düzenlenen eğitim semineri ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "Milli Eğitim Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde vurgulanan; mesleki yeterlilikleri yüksek, başarılı öğretmenler ilkesiyle, öğretmenlerimizin mesleki aktüalitelerini, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılı planlarımıza aldık. Bu kapsamda da bu çalışmayı yaptık. Son derece faydalı bir seminer oldu. Düzenlenen eğitime katılan 59 sınıf öğretmenimize eğitim hayatlarında oldukça faydalı bilgiler nakledildi. Bunun sonucunda da ilçemizdeki eğitim ve öğretim alanında bu öğretmenlerimize yeni bir vizyon kazandırdığımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA