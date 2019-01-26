Ayvalık’ta gümrük ve muhafazacıların hatırlanma sevinci

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 26 Ocak Gümrük Günü kutlaması bir dizi etkinlikle gerçekleştirildi.

Ayvalık Gümrük Müdürü Mesut Koç'un öncülüğünde, gümrük muhafaza müdürlüğü bünyesindeki personel; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ile Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak'ın vekili Cumhuriyet Savcısı Cihan Toprak'ın makamlarında ziyaret edilerek başlayan kutlama etkinlikleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan gelen turistlerin çiçeklerle karşılanmasıyla sürdü.

Ayvalık'ta 26 Ocak Gümrük Günü nedeniyle gerçekleşen kutlama etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı önünde gerçekleşen çelenk sunma töreni ile sona erdi.

Törende konuşan Ayvalık İlçe Gümrük Müdürü Mesut Koç, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu ve halen 180 üyesi bulunan Dünya Gümrük Örgütü'nün temelini oluşturan Gümrük İşbirliği Konseyi Sözleşmesi'nin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu kurucu üyeler tarafından 1950 yılında imzalanarak 1952 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Anılan konseyin ilk toplantısını 26 Ocak 1953 tarihinde 17 ülkenin katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirmesi nedeniyle 26 Ocak gününün, üye ülkelerde ve DGÖ merkezinde "Dünya Gümrük Günü" olarak belirlendiğini kaydeden Müdür Koç, "26 Ocak Dünya Gümrük Günü, her yıl farklı bir tema belirlenerek kutlanmakta olup, 2019 yılı ve özellikle 26 Ocak Dünya Gümrük Günü için "Kesintisiz Ticaret, Seyyahat ve Taşımacılık için akıllı Sınrlar" sloganı belirlenmiştir. Her türlü ithalat ihracat ile yolcu giriş-çıkışı ve transit işlemlerinin yapıldığı Ayvalık Gümrük Müdürlüğü A sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak Edremit'ten Ayvalık'a kadar olan bölgede görev ve sorumluluk alanına sahiptir. Uluslararası Koca Seyit Hava Limanına verilen mobil hizmetin yanı sıra 23 personel ile 7/24 Ayvalık Deniz Hudut Kapısında Yolcu İşlemleri ve Merkez Hizmet Binasında ithalat-ihracat-transit işlemleri gerçekleştirilmektedir" dedi.

Ayvalık Gümrük Müdürü Mesut Koç, geçtiğimiz yıl Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda; gelen ve giden yolcu sayısının 146 bin 53, gelen ve giden gemilerle, uçak sayısının 1.786 olduğunu vurgulayarak, "Bu çerçevede geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 1 milyon 151 bin 684.85 dolar ihracat işlemi ve yine 3 milyon 570 bin 946.07 dolar ithalat işlemi gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA