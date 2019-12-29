Ayvalık’ta HEM Kursiyerleri yılbaşında minik öğrencileri sevindirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğretici ve kursiyerler, hazırladıkları sosyal proje kapsamında ana sınıfı öğrencilerini sevindirdiler.

Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi'nin başarılı Müdürü Serkan İnce'nin girişimleriyle hazırlanan "Atölyelerim Sınıflarda Projesi" kapsamında, HEM Usta Öğreticilerinden Sibel Durmaz'ın öncülüğünde Su Kabağı İşlemeciliği Kursu bünyesindeki kursiyerler "Bir Çocuk Bir Gülümseme" sloganıyla örnek bir çalışmaya imza attılar.

Bu çerçevede, su kabaklarından yaptıkları Noel Baba bebeklerinin son aşaması olan boyama kısmını İstiklal İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileriyle birlikte tamamlayan kursiyerler, miniklerin kendi hayal dünyalarını renklendirdiler.

Yapılan örnek çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serkan İnce; yıl içinde HEM olarak ortalama 500 kurs açtıklarını hatırlatarak, "Bu yıl dönem başında tüm kurslarımızdaki kursiyerlerimizle birlikte her birinde ayrı ayrı sosyal sorumluluk projeleri üretmek istedik. Her kurs eğitmeni ve kursiyerlerinin kendilerinin tasarladıkları bu projeleri sosyal medyaya attık.

Bizim su kabağı üretim kursu hazırladıkları sosyal sorumluluk projesini atölye ortamına katıp, hazırladıkları su kabaklarını İstiklal İlkokulu'nun ana sınıf öğrencilerine boyatarak, bu boyanan kabakları minik öğrencilere hediye olarak verdiler. Çocuklar bu şekilde atölye ortamını yaşadılar. Kendi oyuncaklarını kendileri tasarladılar. Su Kabağı Kursu eğitmenlerinin danışmanlığında da onlara yardımcı olduk" dedi.

Öte yandan Su Kabağından Noel Babaları son aşamasını kursiyerlerle birlikte boyayan çocukların mutluluklarına ise diyecek yoktu.

Kaynak: İHA