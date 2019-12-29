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Ayvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. H.A. idaresindeki 10 YG 446 plakalı otomobil, E-87 kara yolunun Altınova mevkisinde İ.I'nın kullandığı 10 U 1648 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden H.A. ile aynı araçta...

Ayvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 10 YG 446 plakalı otomobil, E-87 kara yolunun Altınova mevkisinde İ.I'nın kullandığı 10 U 1648 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden H.A. ile aynı araçta bulunan oğlu O.A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA




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