Ayvalık'ta ilçe güvenlik toplantısı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde güvenlik toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cunda Uygulama Oteli'nde, ilçe genelindeki suç konuları ve alınması gereken önlemlerin görüşüldüğü toplantı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın başkanlığında...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde güvenlik toplantısı yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cunda Uygulama Oteli'nde, ilçe genelindeki suç konuları ve alınması gereken önlemlerin görüşüldüğü toplantı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın başkanlığında gerçekleşti.
Toplantıya, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, Sahil Güvenlik Komutanı Sadun Özdemir ile muhtarlar katıldı.
Kaynak: AA
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