Ayvalık’ta İngiliz dili eğitim yaz semineri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından koordine edilen ve Amerikan Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliği tarafından düzenlenen İngiliz Dili Eğitimi Yaz Seminerinin açılış töreni, Cunda Uygulama Otelinde gerçekleştirildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 09.30'da Ayvalık Cunda Uygulama Otelinde gerçekleştirilen açılış törenine; İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık, Ayvalık İlçe Millî Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Gömeç İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Aköz, Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü ve Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi İngilizce Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek İnan, Amerikan Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliği Eğitim Uzmanı Aycan Yaman Esen, İngiliz Dili Uzmanları Molly Staeheli ve Rochelle Keogh, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Heidi Saleska, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emel Gökgözoğlu, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih Yavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulundan Melek Özkayacan ve Harun Başer ile Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Daire Başkanlığından Gökben Baş, akademisyenler ve İngilizce öğretmenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü ve Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi İngilizce Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek İnan, "Bu seminer, Amerikan Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliği tarafından desteklenen İngiliz Dili Uzmanları Molly Staeheli ve Rochelle Keogh tarafından 5 gün boyunca bizimle yoğun biçimde İngiliz Dili eğitimi ile ilgili en güncel sınıf içi etkinliklerin yapılacağı bir çalışma olacak. İngiliz Dili Eğitimi Yaz Seminerinin düzenlenmesinde İl Millî Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Hüseyin Aşık'ın çok büyük destekleri oldu. Kendilerine teşekkür ederim. Ayrıca, bize idari işler ve materyal tasarım hazırlıklarında yardımcı olan İl Millî Eğitim Ar-Ge Birimi ekibine ve Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emel Gökgözoğlu'na teşekkür ederim." dedi.

Konuşmasına İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Balıkesir Üniversitesine ve katılımcılara teşekkür ederek başlayan Amerikan Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliği Eğitim Uzmanı Aycan Yaman Esen ise, "İngiliz Dili Uzmanlarımız Molly Staeheli ve Rochelle Keogh Amerika'dan geldiler. Bizler, eğitim ataşeliği olarak İngilizce eğitimini desteklemek adına çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, eğitim fakülteleri ve öğretmenlerimizle çalışıyoruz. Burada 5 gün boyunca sizlerle beraber olacağız." dedi.

Böylesine güzel bir çalışmaya imza atmak bizler için gurur vesilesi diyerek sözlerine başlayan İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da, "Beş gün sürecek olan bu seminerin hem ilimiz hem ülkemiz eğitimine büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Belki de Türkiye'de ilk olan bir eğitimi gerçekleştiriyoruz. 2023 Eğitim Vizyonunda Yabancı Dil Eğitimi ile ilgili en önemli hedeflerden biri yabancı dil eğitiminde öğretmenlerimizin niteliklerinin ve yeterliliklerinin arttırılmasıdır. 18 Mart 2019 tarihinde Balıkesir Öğretmenevinde düzenlediğimiz "Yabancı Dil Eğitim Çalıştayı" ve 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz bu semineri öğretmenlerimizin dil yeterliliklerinin arttırılması bağlamında çok önemli buluyorum. İnşaallah devamında Almanca ve Arapça öğretmenlerimiz için de böyle bir çalışma yapma arzumuz var. Üniversitemiz ve sizlerle birlikte çok daha güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Prof. Dr. Dilek İnan Hocamızın şahsında Balıkesir Üniversitemizin tüm öğretim üyelerine, Amerikan Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliği Eğitim Uzmanı Aycan Yaman Esen Hanım ve David Fay'e, bu güzel organizasyonda büyük emekleri olan İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Hüseyin Aşık'ınşahsında İl Millî Eğitim AR-GE ekibimize, Ayvalık İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne ve Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelimizin değerli personeline teşekkür ediyorum." diye konuştu.

24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilecek olan İngiliz Dili Eğitimi Yaz Seminerinde verilecek olan eğitim ile öğretmenlerin İngilizce derslerinde dilbilgisi etkileşimli ve eğlenceli yeni yöntemler öğrenmesi, öğrencileri konuşmaya teşvik eden konuşma etkinliklerini hazırlaması ve ders kitaplarını iletişimsel yöntem ile öğretme konularında yeterlik kazanmaları hedeflendiği öğrenildi.

Seminerin 28 Haziran 2019 Cuma günü 16.00'da düzenlenecek olan kapanış töreni ile sona ereceği belirtildi.

Kaynak: İHA