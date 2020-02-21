İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Ayvalık'ta inşaattan kalıp demiri çalan şüpheli yakalandı

Ayvalık'ta inşaattan kalıp demiri çalan şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir inşaatın demir kalıplarını çalan şüpheli gözaltına alındı.Altınova Mahallesi'ndeki bir inşaattan demir kalıpların çalındığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen ekipler,...

Ayvalık'ta inşaattan kalıp demiri çalan şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir inşaatın demir kalıplarını çalan şüpheli gözaltına alındı.

Altınova Mahallesi'ndeki bir inşaattan demir kalıpların çalındığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının C.K. olduğunu belirledi.

Şüphelinin kamyonetini takibe alan ekipler, bu kişiyi Topçukuru Küme Evleri mevkisinde yakaladı.

Ekipler, kamyonetteki malzemeleri sahibine teslim etti.

Kaynak: AA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT