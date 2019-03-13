Ayvalık’ta iş yeri yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir lokantada çıkan yangın hasara neden oldu.

Ali Çetinkaya Mahallesi 15 Eylül Caddesi’ndeki iş yerinde elektrik kontağından sıçrayan alevler nedeniyle yangın çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına 4 arazöz ve bir su tankeri ile müdahale etti.

Ekiplerin söndürdüğü yangın iş yerinde hasara yol açtı.



Kaynak: AA