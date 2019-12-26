Ayvalık'ta kaçak içki operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi'nde M.S.Y. ve A.S'nin sahte içki üretip sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıların adresine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda çeşitli büyüklüklerde varil, bidon ve plastik şişeler ile 10 varilde 2 bin 400 litre kaçak şarap ve 1,3 litre kaçak rakı buldu.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.



Kaynak: AA