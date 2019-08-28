Ayvalık'ta kadına yönelik şiddet protesto edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kadına yönelik şiddete karşı eylem yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Ayvalık Kadın İnisiyatifi Grubu adına hazırlanan basın açıklaması, Nebahat Dinler tarafından okundu.

Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Dinler, "Kadına yönelik şiddetin, var olan kanunların, sözleşmelerin uygulanmasıyla önlenebileceğini biliyoruz. Tam da bu yüzden 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kadına şiddete hayır", "Anne lütfen ölme" yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.





Kaynak: AA