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Ayvalık'ta karaya ceset vurdu!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şifalı bitki toplayan iki kişi, sahile vurmuş bir erkek cesedi gördü. Polis tarafından yapılan araştırmada cesedin Özgür Gündoğdu'na ait olduğu öğrenildi.

Ayvalık'ta karaya ceset vurdu!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şifalı bitki toplayanlar sahile vurmuş bir erkek cesedi buldu. Polis tarafından yapılan araştırmada cesedin Özgür Gündoğdu'na ait olduğu tespit edildi.

 

Ayvalık'ta karaya ceset vurdu!

Ayvalık ilçesinde aktarlara satmak üzere şifalı bitki toplayan Selma ve Raif Çelikel çifti, merkez ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Lale Adası’nın Edremit Körfezi’ne bakan kısmındaki Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Meslekl Lisesi’nin deniz kıyısında bir erkek cesedinin bulunduğunu fark etti.

Ayvalık'ta karaya ceset vurdu!

Raif Çelikel’in 112 Acil İhbar Hattı’na ihbarda bulunması üzerine Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi Zabıta ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede cesedin Özgür Gündoğdu’ya (43) ait olduğunu tespit etti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Gündoğdu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği bildirildi.

Ayvalık'ta karaya ceset vurdu!

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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