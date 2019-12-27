Ayvalık’ta Mehmet Akif Ersoy hüzünle anıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İstiklal Marşı'mızın Yazarı Mehmet Akif Ersoy, hayata veda edişinin 83. yıldönümünde büyük bir hüzünle anıldı.

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğinde; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ergin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekili Mete Erbatur, daire amirleri, gaziler, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu, bu siyasi partilerin yöneticileri, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler hazır bulundu.

Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerin ruhları için lokma, hayrının da yapıldığı etkinlik, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla başladı.

Etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş yaptı.

Mehmet Akif'i anlatan Mustafa Kurtuluş, "İnsanın insanca yaşayabilmesi, özgür olmasına; devletin ve milletin bekası, bağımsızlığına bağlıdır. Özgürlük ve bağımsızlık, başka bir deyişle hürriyet ve istiklal birey, devlet ve millet için nefes almak kadar zaruri bir ihtiyaçtır. Bunlar olmadan toplumların geleceğinden söz etmek kolay değildir. Mehmet Akif Ersoy, şahsiyetinin en canlı tanığı olan Safahat'ı ve doksan sekiz yıl önce yazıp millete armağan ettiği İstiklal Marşı ile Türk Milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinin tercümanıdır. Bağımsızlık ve gelecek tasavvuru onun hayatında, düşüncesinde ve şiirinde son derece önemli bir yere sahiptir. Zira o; Balkan Savaşları, Çanakkale Savaşı, ardından 1. Dünya Savaşı ile birlikte cephelerde eriyen nesilleri, dönemin en acı sahnelerini görmüş; Osmanlı Devleti'nin yıkılışına şahit olmuştur. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, esaret altında kalmaktansa ölmeyi bir karakter hâline getirmiş bir milletin, 20. yüzyılda verdiği kurtuluş mücadelesinin her safhasında bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu görmüştür. Millete ışık ve umut olmuş tam münevver bir Türk aydınıdır." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un "Bülbül" ve "Zulmü alkışlayamam", " Bir zamanlar" isimli şiirlerinin seslendirildiği, Mehmet Akif'in hayatını anlatan kısa film gösterimi ile süren etkinlikte; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ilçe genelindeki okullarda Mehmet Akif Ersoy'u anlatan resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ergin ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete Erbatur tarafından takdim edildi.

Etkinlik; Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Aile Birliği tarafından hazırlanan pilav-ayran ve tatlı ikramıyla sona erdi.

Kaynak: İHA