Ayvalık’ta mendirek kayalıklarında mahsur kalan 44 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 44 göçmen, denizde meydana gelen fırtına nedeniyle bulundukları şişme botun alabora olmasıyla mendirek kayalıklarına sığındı. Göçmenler, ekiplerin canlarını dişlerine takarak gerçekleştirdiği bir operasyonla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Sahil mevkiinden bir şişme botla Midilli'ye gitmek isteyen 44 göçmen, hava sıcaklığının 2-3 dereceyi bulduğu buz gibi bir havada aniden çıkan fırtına nedeniyle Ege Denizi'ni adeta can pazarına çevirdiler. Güney Afrika, Senegal, Kongo, Filistin ve Mali uyruklu oldukları öğrenilen 44 göçmen denizde bir süre yüzerek; Sahil mevkiinde meydana gelen kıyı erozyonu nedeniyle Devlet Liman İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan mendirek kayalıklarına çıkıp canlarını kurtarmayı başardılar.

Altınova Sahil mevkiinde bulunan yazlık evlerin kış aylarında boş olması nedeniyle mendirek kayalıklarında mahsur kalan göçmenlerin yardım çığlıklarını uzun süre hiç kimse duymadı. Yaklaşık 2 saat süresince mahsur kaldıkları kayalıklarda çığlıklarla yardım isteyen göçmenlerin sesini bir balıkçının işitmesiyle, ekipler olay yerine koştu.

Kayalıklarda mahsur kalan 44 göçmen için; Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İskele Jandarma Karakolu ekiplerinin yanı sıra; Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na bağlı; TCSG8, TCSG-905 ve TCSG-18 botları ile Sahil Güvenlik DEGAK 06 dalış personeli, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki cankurtaranlar ile 112 Acil Yardım ekipleri seferber oldular.

Üstlerindeki ıslak elbiselerle aşırı soğuk havada kurtarılmayı bekleyen göçmenleri ekipler, buz gibi suya girip sırtlarına alarak tek tek karaya bıraktı. Ekiplere ait şişme botların gelmesiyle mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtarılan göçmenlere ilk müdahale 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yapıldı.

Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürülen göçmenlerin arasındaki hamile bir kadınla, küçük bir çocuk hastanede bir süre müşahede altında tutuldu.

Can kaybının olmadığı olayın ardından hastanede tedavileri yapılan 44 göçmen daha sonra Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yiyecek, giyecek, tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yaptığı göçmenler için yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA