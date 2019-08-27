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  3. Ayvalık’ta Mesut Duran’dan TSM şöleni

Ayvalık’ta Mesut Duran’dan TSM şöleni

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Derneği'nin düzenlediği Türk Sanat Müziği konserine binlerce sanatsever katılarak unutamayacakları bir gece yaşadılar.

Ayvalık’ta Mesut Duran’dan TSM şöleni

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Derneği'nin düzenlediği Türk Sanat Müziği konserine binlerce sanatsever katılarak unutamayacakları bir gece yaşadılar.

Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen ücretsiz konserde; TRT Sanatçısı Şef Selim Gönüldaş yönetiminde TSM'nin en sevilen eserlerini büyük bir başarıyla seslendiren sanatçılar, kendilerini dinleyen yaklaşık 4 bin kişiye tam anlamıyla müzik ziyafeti çektiler.

Sunuculuğunu derneğin başkanı Funda Öztolan'ın üstlendiği konserde; Öztolan korist ve solist olarak icra ettiği şarkılarla coşkuyu zirveye taşıdı.

Zaman zaman koronun içindeki sanatçıların solo olarak görev alıp seslendirdikleri şarkılar, binlerce TSM hayranı eşliğinde göğe yükseldi.

Ayvalık’ta Mesut Duran’dan TSM şöleni

Ayvalık’ta Mesut Duran’dan TSM şöleni

Kaynak: İHA

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