Ayvalık’ta, “Milli Mücadelenin 100. Yılında Ayvalık Cephesi Ulusal Sempozyumu”

Ayvalık ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Türk Ocakları Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen "Milli Mücadelenin 100. Yılında Ayvalık Cephesi Ulusal Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Cunda Mesleki ve Teknik Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen sempozyumda Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Deniz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfezi Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi Başkanı Tahir Korucuoğulları, Ayvalık'ta görev yapan daire amirleri, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, 100 yıl öncesinde gerçekleşen Milli Mücadele sırasında Ayvalık Cephesi'nde düşman karşı savaşan kahramanların torunları, öğrenciler, öğretmenler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Deniz de, tarihi şan ve şerefle dolu olan Balıkesir'in Kurtuluş Savaşı'nda aziz milletin iman gücüyle oluşan hiçbir güce boyun eğmediğini belirterek, "Şehrimizin Milli Mücadelede devleşmesinde rol alan Kurtuluş Savaşı'ndaki işgale karşı direnişin ilk adımının atıldığı Ayvalık Cephesi'nin önemi büyüktür. Ayvalık Cephesi ile 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya'nın, sivil halkla birlikte 29 Mayıs 1919'da Ayvalık'ı işgal eden Yunan Ordusu'na karşı attığı ilk kurşun ile bu bölgedeki sivil direniş başlamıştır. Ayvalık Cephesi'ndeki birlikler ve Kuvvai Milliye'ciler 1920 yılının sonuna kadar Yunan Ordusu'nun Anadolu'nun iç kesimlerine girebilmelerine engel olmuşlardır" dedi.

Sempozyum öncesinde ev sahibi olarak konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın ilk kurşunun atılmasından sonra 13 aylık mücadelesine ve bu 13 ayda aslında Yunan askerleri Anadolu'ya geçemeden, Anadolu'da Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşının tüm cephelerinde savaşın yapılabildiği, 15 Eylül 1922 "de Ayvalık Yunan işgalinden kurtulduktan 26 gün sonra Mudanya Mütarekesi ile savaşın fiili olarak son bulduğunu anlattı.

Sempozyum açılışında konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ise, sempozyumun hayata geçmesi sürecine yakinen nezaret etmiş biri olarak organizasyonun düzenlenmesinden emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kamu görevi yaptığı konu milli meseleler olduğunda uluslararası arenada Türk toplumunun yalnız kaldığını ve aslında millet olarak bu konuda kendimizi iyi anlatamadığımızı savunan Kaymakam Görgülüarslan, "Dış ülkelerin yanı sıra uluslararası kurum ve kuruluşların bizi çok iyi anlamadıklarını hep söyledik ve konuştuk. Tabii bunlar yabana atılacak şeyler değildi ve çok doğruydu. Kimisi bilgisizliğinden, kimisi de ön yargısından bu milletin şanlı mazisine mesafeli olmuşlardı. Ama ben bu süreç içerisinde asıl büyük sorun olarak şunu gördüm; biz millet olarak aslında kendi tarihimize, kendi milli meselelerimize düşündüğümüz gibi yakın değiliz. Ne yazık ki bu konularda pek bilgi sahibi de değiliz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Ayvalık Cephesi'nde Milli Mücadele kahramanlarının torunlarına bire adet şükran belgesi takdim edildikten sonra sempozyuma geçildi.

Kaynak: İHA