Ayvalık'ta poşette bulunan bebeğin annesi tutuklandı!

Yenimahalle'de yaşayan 3 çocuk annesi bir kadın polisler tarafından gözaltına alınmasının ardından kadının kız kardeşlerinin ihbarıyla E.A. isimli genç kızı gözaltına aldı.

HAMİLELİĞİ HERKESTEN GİZLEMİŞ

Evlilik dışı ilişkisinden hamile kalan E.A., hamileliğini etrafından gizlediğini, bebeği tek başına doğurduğunu söyledi.

Doğum sırasında bebeğin öldüğünü iddia eden E.A., Ayvalık Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

E.A.'nın ailesi ve sevgilisi olduğu edilen bir kişi serbest bırakıldı.

(İHA)

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