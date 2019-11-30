Ayvalık’ta profesyonellere taş çıkartan sergi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cihan-Sabahat Şişman Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk mezunlar resim sergisi, Orhan Peker Sanat Galerisi'nde açıldı. Büyük ilgi gören sergide öğrencilerin performansı takdir topladı.

Resim öğretmeni Tahsin Erden yönetimindeki görsel sanatların 12. Sınıf öğrencileri,28 Kasım Perşembe günü, yılsonu sergisi düzenledi. Portre, figür, desenden oluşan 61 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışını Belediye Kültür Müdürü Erkan Cılak, Okul Müdürü İsa Aydemir, Okul Aile Birliği Başkanı Arzu Konan ve Ayvalık ÇYDD Onursal Başkanı Nuray Özer'in birlikte yaptığı sergiyi okul müdürleri, sivil toplum temsilcileri ve yurttaşlar ilgiyle gezdi. Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan ADD Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, "Güzel Sanatlar Lisesi'nin Ayvalık'ta olması bizler için büyük şans. Sanat zaten Ayvalık'ın kültüründe var. Bizi sanatla buluşturan öğretmen ve genç yeteneklere teşekkür ederiz" dedi.

Asrın Mete Uçar, Cenk Gelir, Ahmet Alper Uğral, Sara Eryılmaz, Yağmur Bıldır, Mesut Dinçer Altun, Afranur Aşçı, İlayda Aktaş, Murat Çakın, Hüseyin Emirhan Aşık, Çağdaş Atik, Ulaş Atik, Doğa Genç, Emre Veli Saran ve Uğurcan Yalçın'a ait portre, figür ve desen alanındaki 61 eserin sunulduğu sergi, 12 Aralık 2019 tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacak.

Kaynak: İHA