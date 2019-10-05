Ayvalık’ta sağanak ve fırtına

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular, yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.



Aliçetinkaya Mahallesi,150 Evler Mahallesi ile Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerindeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.



İlçedeki bazı kırsal mahallelerin yanı sıra Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki bazı ekili alanların da sular altında kaldığı belirtildi.



Sağanak, bir alışveriş merkezinde de su baskınına neden oldu.



İlçede etkili olan fırtına nedeniyle İsmet İnönü Kültür Merkezi önündeki bir elektrik direği ile Deniz Hudut Kapısı önündeki küçük süs ağaçları devrildi.



Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ayvalık Belediyesi, itfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve UEDAŞ ekipleri sağanak ve fırtına nedeniyle teyakkuza geçti.



Öte yandan Ayvalık Belediyesi'nde Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla bir kriz merkezi oluşturuldu.



Kaynak: AA