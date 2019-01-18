Ayvalık’ta seyir halindeki otomobil alevler arasında kaldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova'da seyir halindeki bir otomobil cayır cayır yandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova'da seyir halindeki bir otomobil cayır cayır yandı.
Alınan bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Altınova girişinde saat 19.45 sıralarında Ali Rıza Geçiner idaresindeki 17 KF 919 plakalı özel aracın, İzmir istikametine seyir halindeyken birden motor aksamından dumanlar yükselmeye başladı.
Alevler arasında kalan aracın sürücüsü Geçiner ile araç içindekiler kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başardı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler olay yerine kısa sürede ulaşarak aracı söndürmesine rağmen araç kullanılmaz hale geldi.
Yangının ardından, araç sahibi Ali Rıza Geçiner haberi görüntülemeye çalışan gazetecileri taş yağmuruna tuttu..
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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