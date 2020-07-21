Ayvalık'ta turistik tesise rezervasyon yaptıran tatilcilerin mağdur edildiği iddiası

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir grup tatilci, erken rezervasyon yaptırdıkları işletme tarafından mağdur edildiklerini ileri sürdü.

Yaz sezonu öncesinde ödeme yaptıkları tesisin önünde toplanan vatandaşlar, tesisin işletmecisinin değiştiği belirtilerek içeri alınmadıklarını iddia etti. Bu kişiler ile tesis yönetimi arasında yaşanan gerginlik, jandarma ekiplerince büyümeden önlendi. Müşteriler, jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu.

Tatilcilerden Nilüfer Swiss, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyada reklamlarını gördüğü tesise 1500 lira peşin ödeme yaptığını söyledi.

Swiss, "Her şey içinde ultra lüks bir tatil vaadinde bulundular. Bundan 20 gün önce de tekrar aradım ve konuştuk. Herhangi bir sorunun olmadığını ve her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Biz de Almanya'da geldik ve şu anda kapı önünde kaldık." dedi.

Fatih Avcı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle rezervasyonunu nisan ayında iptal ettirmesine rağmen parasının iade edilmediği iddiasında bulundu.

Tesis müdürü Mehmet Çağlar ise salgından dolayı sıkıntılar yaşadıklarını, otel yönetiminin yeni bir şirketle anlaşma yaptığını belirtti.

İşletmenin 1 Ağustos'a kadar kapalı kalacağını aktaran Çağlar, "Bu konuyla alakalı bütün departmanlar şu ana kadar mağdur olan müşterilerin hepsiyle bire bir ilişkiye geçecek, bu müşteriler arasında arzu edenler olursa, yeniden açılacak otelimize davet edeceğiz. Paralarını iade almak isteyenler olursa onlara da nakit ödemelerini hesaplarına iade edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA