Ayvalık’ta üzerinde yemek unutulan tüp patladı, ev kül oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da, yaşlı bir adamın ikamet ettiği bir evde patlayan piknik tüpü tek katlı evi küle döndürdü.

Alınan bilgiye göre; Altınova'nın İskele Sokak'ta bulunan ve uzun yıllar önce vefat ettiği öğrenilen Filiz Çobanoğlu'na ait eski bir çırçır fabrikasının müştemilatında tek başına ikamet eden İbrahim Üner (87) isimli yaşlı adam, piknik tüpünde yemek pişirmek istedi. Ancak tüpün üstünde yemek pişerken, aynı binanın yan odasındaki komşusu olan ve kendisi gibi yaşam koşullarına sahip Necati Kandemir'in (68) yanına giden yaşlı adamın yanar halde bıraktığı tüp patladı.

Patlamanın etkisiyle bir anda alevler arasında kalan eski depoda çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangından yara almadan kurtulan İbrahim Üner ve Necati Kandemir isimli iki yaşlı adamın barındıkları metruk bina kullanılmaz hale geldi.

Her iki yaşlı adamın komşuları tarafından yapılan yardımların yanı sıra Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve belediyeden gelen katkılarla yaşama tutunmaya çalıştıkları öğrenilirken, 87 yaşındaki İbrahim Üner'in, kısa bir süre önce 3 ay boyunca kimsesiz yaşlıların barındığı bir huzurevinden adeta çöp ev durumundaki bu binaya geri döndüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA