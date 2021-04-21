Ayvalık’ta üzücü yangın! Villa yangınında iki köpek can verdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında iki köpek dumandan etkilenerek öldü. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın dünyaca ünlü Cunda Adası'nda Mevlana Caddesi 34. Sokak'ta bulunan Cem Eriştirenoğlu'na ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından meydana gelen bir yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, sırasında ev sahipleri alevlerin arasından dışarı çıkarak canlarını zor kurtardı.

EKİPLER KÖPEKLERİ KURTARMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, polis ve komşuların çabalarıyla söndürülen yangında evde ciddi maddi hasar oluştu. Yangında evin iki köpeği Baldız ve Tarçın dumanlardan zehirlendi. İtfaiye ekiplerinin oksijen maskesi takıp, kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı iki köpek de kurtarılamayarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı