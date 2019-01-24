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  3. Ayvalık’ta yakalanan FETÖ’nün mahrem imamı tutuklandı

Ayvalık’ta yakalanan FETÖ’nün mahrem imamı tutuklandı

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin operasyonuyla yakalanan FETÖ'nün mahrem imamlarından A.U. emniyette yapılan sorgulamasının ardından öğle saatlerinde Ayvalık Adliyesi'ne sevk edildi.

Ayvalık’ta yakalanan FETÖ’nün mahrem imamı tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde FETÖ'nün mahrem imamı tutuklandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin operasyonuyla yakalanan FETÖ'nün mahrem imamlarından A.U. emniyette yapılan sorgulamasının ardından öğle saatlerinde Ayvalık Adliyesi'ne sevk edildi. A.U. 4 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA

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